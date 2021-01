10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés

Le grand jour pour le Vendée Globe; Le point sur les centres de vaccination ; Le festival Anima s’invite chez vous … Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 5 centres de vaccination en BW mais pas à Nivelles ni à Jodoigne

Un centre «majeur»(10 lignes de vaccination) à Court-Saint-Étienne, quatre centres «de proximité» (2 lignes chaque fois) à Braine-l’Alleud, Perwez, Tubize, et Wavre.

+ A LIRE

2 De Marche à Virton, cinq sites pour se faire vacciner en province de Luxembourg

La liste des futurs centres de vaccination est dévoilée. En province de Luxembourg, ils seront à Marche, Arlon, Libramont, Virton et Bastogne.

+ A LIRE

3 Trois centres de vaccination dans l’arrondissement Huy-Waremme

Huy, Hannut et Waremme accueilleront un centre de vaccination secondaire. En Condroz, la vaccination passera par les centres mobiles.

+ A LIRE

4 Vaccination en Province de Namur: des zones définies mais encore des zones d’ombre

Un centre majeur de vaccination et 4 centres de proximité verront le jour en province de Namur. Au sud, on vise davantage l’itinérant.

+ A LIRE

5 Des centres de vaccination en Wapi, à Tournai et Ath, mais pas à Mouscron ni Comines-Warneton

Consternation à Mouscron et Comines-Warneton, deux entités qui ont disparu de la carte wallonne des centres de vaccination. Tournai et Ath y figurent, comme centre majeur et centre de proximité.

+A LIRE

6 Vaccination à Pepinster, Herve et Malmedy… et pas à Verviers!

La population se fera vacciner, à partir de fin mars, à Pepinster (centre majeur), Herve et Malmedy (centres de proximité). Et pas à Verviers, où on grince des dents…

+A LIRE

7 Le mobilier de la Collégiale Sainte-Waudru saccagé par un restaurateur amateur?

Depuis plusieurs mois, des travaux de restauration clandestins auraient été menés dans l’enceinte de la Collégiale Sainte-Waudru. Deux associations dénoncent un saccage patrimonial.

+ A LIRE

8 Vendée Globe: le premier, pas sûr de gagner

Ce serait un comble, mais ce sont les règles du jeu: non seulement sur l’eau, il était impossible, hier soir encore d’avancer le nom du vainqueur du Vendée Globe étant les positions étaient serrées (après 79 jours de mer!), mais il n’était même pas certain que le premier skipper à revenir aux Sables-d’Olonne (quittés le 8 novembre) soit le vainqueur.

+ A LIRE

9 Faux tickets mais vraie programmation pour la 40e d’Anima 100% en ligne: 7 vidéos pour vous faire patienter

Le 40e anniversaire du festival Anima se fêtera uniquement en ligne. Du 12 au 21 février, sa plateforme dédiée met 249 films à portée de souris pour 15€. Un kit invite aussi les familles à recréer l’ambiance du festival chez soi. En plus des traditionnelles crêpes, voilà ce que vous dégusterez sous le plaid.

+ A LIRE

10 Les banques rationalisent les distributeurs de billets: qui va payer l’addition?

Les distributeurs de billets, c’est un peu comme les boulangers, tous les villages aimeraient en avoir un, mais ce n’est pas possible. C’est en substance ce qu’a dû se résigner à dire le CEO de Batopin bombardé de questions par les élus wallons siégeant en commission des pouvoirs locaux.

+ A LIRE