Disney+ dope son catalogue et… le prix de l’abonnement

Le streaming de Disney se prépare à ajouter 270 programmes et 2€ par mois.

Disney+ bouleversera son catalogue et son tarif dès le mardi 23 février 2020. Le service de streaming injectera 270 nouveaux programmes. Le prix de l’abonnement grimpera de 6,99€ à 8,99€ par mois (+28,6%).

Concrètement, la plate-forme inaugurera une nouvelle section baptisée Star. En marge des cinq onglets originels Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, Star fera la part belle aux films et aux séries de filiales comme 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone et FX.

Sur papier, la promesse est alléchante. «Star doublera le catalogue de contenu déjà disponible sur Disney+», annonçait fin décembre 2020 The Walt Disney Company. À l’analyse des chiffres, elle n’est pas tenue.

Au 26 janvier 2021, le catalogue Disney+ en Belgique comptait 701 films et 190 séries. Le 23 février 2020, la section Star ajoutera 219 films et 51 séries. Soit une augmentation de 30,3% de la taille du catalogue.

L’onglet Star apportera une coloration plus mature au catalogue Disney + jusqu’ici très familial. Internet

Si la promesse quantitative n’est pas tenue, Star compense en intégrant des séries et des films populaires.

Exemple: Disney+ deviendra bientôt le nouveau foyer des saisons 1 à 8 de Desperate Housewives (180 épisodes). Amazon Prime Video accuse le coup. Le service de SVOD perdra l’intégrale de Desperate Housewives le mardi 2 février 2021.

10 séries populaires intégrées à Disney+ le 23 février 2021 24 Heures chrono (9 saisons, 204 épisodes) Bones (9 saisons, 190 épisodes) Buffy contre les vampires (7 saisons, 144 épisodes) Castle (8 saisons, 173 épisodes) Glee (6 saisons, 121 épisodes) Grey’s Anatomy (16 saisons, 363 épisodes) How I Met Your Mother (9 saisons, 208 épisodes) Lost (6 saisons, 121 épisodes) Sons of Anarchy (7 saisons, 92 épisodes) X-Files (9 saisons, 202 épisodes)

Disney+ récupérera bientôt l’intégrale de la série policière Bones. Internet

Des doublons sont en perspective. Netflix possède pour l’instant 24 Heures et Glee. Amazon Prime détient Bones, Buffy contre les vampires, Glee, Grey’s Anatomy, Lost, Sons of Anarchy et X-Files. Jusque quand? Il est souvent impossible de le savoir. Les services de streaming refusent de communiquer sur la durée des droits de diffusion d’un film ou d’une série.

10 films populaires intégrés à Disney+ le 23 février 2021 Alien Armageddon Braveheart Deadpool Piège de cristal French Connection Independence Day Des hommes d’honneur Moulin Rouge Pretty Woman

Le film Pretty Woman sera bientôt au menu de Disney+. Internet

Netflix menacé?

L’ajout de Star dans le catalogue Disney+ modifiera subtilement le paysage belge de la SVOD (vidéo à la demande par abonnement).

Avec 1548 films et 1501 séries disponibles en Belgique, Netflix continuera de dominer Disney + (920 films, 241 séries) quantitativement parlant

Qualitativement, Disney frappe un grand coup en rapatriant des franchises populaires, comme les films Die Hard, Kingsman et Deadpool. La sélection des séries n’est pas en reste, avec des classiques de l’animation comme Futurama et Family Guy.

Est-ce que cela sera suffisant pour faire passer la pilule de l’augmentation du prix de l’abonnement? Contre 8,99€ par mois à partir du 23 février 2021, Disney+ autorisera quatre écrans simultanément. Netflix propose deux écrans contre 11,99€ par mois, quatre écrans contre 15,99€ par mois.