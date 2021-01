VIDÉO | Ils reproduisent les jingles de Windows a cappella

La vidéo d’un groupe coréen qui reprend a cappella les sonorités familières de Windows fait le tour des réseaux sociaux.

Que ce soit la musique de votre PC lorsqu’il s’ouvre ou le son de votre USB lorsque vous le retirez de son périphérique, le groupe MayTree est capable de le reproduire. La preuve dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Postée sur la plateforme YouTube le 22 janvier, la séquence amuse autant qu’elle n’intrigue, tant les cinq membres de MayTree imitent à la perfection les jingles de Windows.

Actif depuis 1999, le groupe sud-coréen, qui a déjà sorti trois albums - dont le dernier date de 2020 et s’intitule « Back to me» -, n’en est pas à son coup d’essai. Ces derniers mois, il a ainsi déjà reproduit a cappella la musique de « etris , «Super Mario» ou encore «Dance Monkey» et «Blinding Lights».