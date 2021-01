VIDÉO | Penkyx, premier (et impressionnant) beatboxer de «The Voice Belgique»

Pour la première fois dans «The Voice Belgique», un beatboxer a tenté sa chance lors des blinds de ce mardi. Et il a fait sensation…

Voilà une prestation qui n’est pas passée inaperçue. Lors de l’avant-dernier blind de cette 9e saison, l’artiste Penkyx en a étonné plus d’un en partageant son art du beatbox sur la scène de «The Voice Belgique».

Né à Lyon mais Liégeois de cœur, David Yassine, qui a aussi des attaches avec Bruxelles, a en effet tenté sa chance en mixant à la fois un peu de Dr Dre, de Backstreet Boys et d’Ed Sheeran. Un melting-pot qui a plu mais qui a sans doute fait peur aux jurés puisqu’aucun d’entre eux ne s’est retourné.

Reste que Penkyx a sans doute atteint son principal objectif en foulant la scène de «The Voice Belgique» se faire connaître du grand public.

«J’espère que ça m’amènera des fans et peut-être un contrat pour mon nouvel album qui s’appellera «Utopia2, avoue d’ailleurs l’artiste dans Sudpresse. Donc, ceux qui ont trouvé mon travail intéressant peuvent aussi me voir sur Youtube, m’entendre sur Spotify et je poste une story presque tous les jours sur mon instagram @Penkyx.»