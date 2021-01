Plus de 80 personnes interpellées à Rotterdam pour des troubles mineurs

Au moins 81 personnes ont été appréhendées mardi soir à Rotterdam pour diverses violations des mesures sanitaires imposées par les autorités pour enrayer l’épidémie de coronavirus.

Certaines d’entre elles ont commis des actes de vandalisme, mais il n’y a pas eu de troubles majeurs, selon un porte-parole de la police.

D’après ce dernier, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour des émeutes et des pillages. Il y a eu des troubles dans certains endroits, mais pas comparables aux émeutes et aux pillages de lundi soir. Selon le porte-parole, il y a eu «un jeu du chat et de la souris» entre les jeunes et la police.

Celle-ci dit avoir tout suivi de près et avoir été préparée pour la soirée. En engageant la conversation, en lançant des avertissements et en procédant à des arrestations immédiates si nécessaire, ce qui n’a laissé que peu de marge de manœuvre aux éventuels émeutiers.

Dans quelques endroits de la ville, de petits groupes ont causé des problèmes. 81 personnes ont été interpellées pour vandalisme, violation du couvre-feu, rassemblement et défaut de présentation d’une preuve d’identité. La plupart des personnes ont été arrêtées à Rotterdam-Zuid.

La police était également présente en grand nombre sur la Beijerlandselaan à Rotterdam, où des gens s’étaient livrés à des émeutes et avaient causé des destructions lundi. Après 21 heures, la rue a été balayée par l’unité mobile. Il n’y a pas eu d’escarmouches. Cependant, au moins une arrestation a été effectuée pour non-respect du couvre-feu.