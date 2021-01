Sambi Lokonga: «Un partage insuffisant»

Anderlecht n’est pas parvenu hier soir à signer sa dixième victoire de la saison, et donc à renouer avec un succès à l’extérieur qui le fuit depuis trois mois. Mais il n’a pas perdu non plus. Il s’en est pourtant fallu de peu. De quelques secondes à vrai dire puisque l’égalisation de Nmecha n’est tombée que dans les arrêts de jeu.