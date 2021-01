«On attend des nouvelles»

La fédé a sifflé la fin de la saison. La décision a le mérite de clarifier la situation, mais il reste des dilemmes à trancher.

Éric Simonofski et Aldo Troiani ont accepté de réagir à la fin précipitée du championnat de D1. « Il était temps de prendre une décision, explique le président de Châtelet. Il y a un mélange de déception et de soulagement. On ne peut pas ignorer la situation sanitaire. Les joueurs, eux, ont besoin d’être fixés sur leur avenir. Sans les play-off, ce championnat n’avait plus vraiment d’intérêt pour la majorité des équipes.»

Néanmoins, l’homme éprouve quelques regrets. «Châtelet, comme Charleroi et Gooik, s’est positionné pour une reprise le 8 janvier du championnat, avec les tests Covid. C’était l’occasion pour le futsal de se professionnaliser en saisissant la main tendue par la Fédération. Je pense que la discipline a manqué une belle occasion.»

Charleroi ou Gooik?

Un avis partagé par Lieven Bart, le patron de Gooik: «Certains ont préféré penser à leur confort personnel plutôt qu’à l’ensemble. C’est dommage.»

Cette saison, il n’y aura donc pas de montants ni de descendants. Pour certains clubs de D2, c’est une désillusion et la fin des espérances, comme pour Auvelais qui a dû abandonner son noble projet. Désormais, il reste une interrogation et elle concerne le ticket européen. «Il y a tous les sons de cloche, insiste le patron de Gooik. Soit c’est Charleroi soit c’est nous.»

Si on se fie au règlement de l’Union, le Futsal Team devrait rester le représentant européen de la Belgique puisqu’il est le champion en titre actuel et que les équipes de l’élite n’ont pas disputé la moitié du championnat. Mais… «C’est l’UEFA qui va décider, explique Aldo Troiani. Il se pourrait que les hautes instances européennes se réfèrent au coefficient sur les trois dernières années. Dans ce cas-là, Gooik serait champion. Si c’est le cas, je compte féliciter nos adversaires.»