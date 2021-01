La police de Bruxelles-Nord ferme deux bars clandestins

La zone de Bruxelles-Nord a sanctionné un snack de Saint-Josse et un débit de boissons de Schaerbeek qui ouvraient illégalement, en infraction aux règles Covid.

La police de Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) a sanctionné, le week-end dernier, un snack situé chaussée de Haecht à Saint-Josse-ten-Noode et un débit de boissons de la rue Josaphat à Schaerbeek qui ouvraient illégalement, en infraction aux règles COVID-19, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

C’est dans le cadre d’une opération planifiée visant les activités clandestines des débits de boissons que la police est intervenue samedi soir dans le snack de Saint-Josse-ten-Noode. Les agents ont constaté des allées et venues après 23h00, en infraction au couvre-feu débutant à 22h00.

16 personnes, 16 PV

Après avoir obtenu l’accord du parquet, les policiers sont entrés dans l’établissement et ont constaté que 16 personnes fumaient des chichas à l’intérieur. La police a dressé 16 procès-verbaux à l’encontre des clients et un autre visant le responsable des lieux. De plus, sur instruction du parquet, les 140 chichas et leurs accessoires ainsi que le tabac ont été saisis en vue de leur destruction. Les douanes dresseront une amende à hauteur de 500 euros par kilo de tabac.

Tenancier convoqué

Dimanche, vers 15h45, la police locale a été informée qu’un débit de boissons ouvrait ses portes clandestinement à des clients à Schaerbeek. Une première patrouille s’est rendue sur les lieux et a pu constater l’infraction. Une fois les renforts arrivés, les policiers sont entrés dans l’établissement et ont dressé 30 PV à l’encontre des personnes présentes. Le tenancier est convoqué par la police locale pour audition.