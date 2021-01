On the Spectrum, The Wilds, Le tigre blanc, etc.: nos 5 idées streaming du mercredi 27 janvier

Des autistes, des naufragés, du bon son et un chauffeur indien: il y a tout cela, et c’est presque tout, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 On the Spectrum

Be à la Demande Série comique de Dana Idisis & Yuval Shafferman. Avec Niv Majar, Neomi Levov et Ben Yosipovich (10 épisodes de 26 à 40 minutes).

Ce que ça raconte

Les vies pas banales de trois adultes autistes confrontés à la rudesse de notre monde.

Ce qu’on en pense

Une série qui ose le comique sans jamais tomber dans la moquerie, et le drame sans jamais verser dans le mélo. Un petit bijou made in Israël.

La critique complète

2 The Wilds

Amazon Prime Video Série de Sarah Streicher. Avec Rachel Griffiths, Sophia Taylor Ali & Sarah Pidgeon (10 épisodes de 42 à 61 minutes).

Ce que ça raconte

Huit adolescentes doivent survivre seules sur une île déserte après le crash de l’avion qui les conduisait vers une mystérieuse retraite.

Ce qu’on en pense

On est plus proche des 100 que de Lost, le sérieux des sujets abordés en plus. Car, plus que de survie, c’est des vies pas toujours roses de ces jeunes filles dont il est surtout question. Une approche très intéressante.

La critique complète

3 40 ans, toujours dans le flow

Netflix Comédie autobiographique de Radha Blank. Avec Radha Blank et Imani Lewis. Durée: 2 h 09.

Ce que ça raconte

Dans une sorte de mini-crise de la quarantaine, Radha, dramaturge afro-américaine de Harlem, tente le coup en tant que rappeuse pour enfin être dans le coup.

Ce qu’on en pense

En s’inspirant d’un état désespéré, Radha Blank écrit une comédie. C’est drôlement mordant! Drôlement touchant!

La critique complète

4 Le tigre blanc

Netflix Drame policier de Ramin Bahrani. Avec Priyanka Chopra Jonas, Rajkummar Rao et Mahesh Manjrekar. Durée: 2 h 07.

Ce que ça raconte

Un jeune chauffeur indien est initié aux joies du capitalisme moderne par son nouveau patron.

Ce qu’on en pense

Calqué sur Slumdog Millionaire, ce conte social prend des chemins plus sombres qu’attendu. Dommage, toutefois, cette voix off rapidement insupportable.

La critique complète

5 White Riot

VOD (Proximus, Voo,…) Documentaire musical de Rubika Shah. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Fin des années 70 en Angleterre, en réponse à la montée de l’extrême droite dans la société, un groupe d’amis décide de résister: voilà comment Rock Against Racism est né.

Ce qu’on en pense

Le traitement un peu superficiel nous laisse sur notre faim, mais difficile de ne pas battre la mesure en rythme devant ce «rockumentaire» engagé, gorgé d’images d’archives de concerts endiablés (et sans masques!).

La critique complète