VIDÉO | Arlon en état de siège

Il y a quelques jours, les Zadistes ont lancé un appel pour rameuter les forces vives. Persuadés d’être délogés le 26 janvier, les Zadistes ont organisé la riposte.

Ils ont lancé sur les réseaux sociaux, un appel aux renforts extérieurs pour défendre la zone occupée. L'entrée du site a d'ailleurs été farouchement aménagée par des tours et des barricades. Leur appel a été partagé plus de 600 fois. Ils ont demandé à leurs soutiens les plus fervents de leur procurer de quoi tenir un siège.

Le bourgmestre arlonais avait répondu en annonçant clairement qu'l n' aurait aucune évacuation le 26.