Voyages essentiels: avez-vous votre attestation?

À partir de ce mercredi, seuls les voyages essentiels sont autorisés. On fait le point.

Fini de fredonner «Vacances, j’oublie tout « à partir de ce mercredi 27 janvier et ce jusqu’au 1er mars, il ne sera plus possible de voyager «librement» depuis et vers la Belgique.

Seuls les voyages essentiels seront en effet autorisés. Mais pour cela il vous faudra remplir une attestation sur l’honneur. Sur ce document, il vous faudra justifier votre voyage essentiel. Une petite dizaine de voyages est considérée comme essentiels.

TELECHARGER L'ATTESTATION

Quelles sont les raisons essentielles?

-Raisons familiales impérieuses, par exemple dans le cadre de la coparentalité ou rendre visite à son partenaire, pour assister au cérémonies de mariage ou aux funérailles d’un proche.

-Raisons humanitaires, par exemple pour une raison médicale, pour aider une personne âgée

-Déplacements liés aux études

-Déplacements liés à la vie quotidienne des frontaliers.

-Raisons professionnelles

-Autres raisons urgentes, par exemple prendre soin d’un animal, déménager

«Passenger located form»

Mais attention, cette attestation ne remplace pour autant le formulaire «Passenger located form». En fonction de vos réponses, le formulaire calculera toujours si vous êtes à haut risque d’avoir été contaminé par le virus.

Si vous recevez un SMS, vous êtes à haut risque. Vous devrez observer une quarantaine. Faites-vous tester le premier et le septième jour de votre quarantaine. Vous recevrez un code par sms à cet effet. Si vous ne recevez pas de SMS, vous n’avez pas besoin de faire de quarantaine. Si vous avez rempli le Formulaire de Localisation du Passager sur papier, un collaborateur prendra contact avec vous par téléphone.

Les variants

Afin de lutter contre la propagation des variants, à partir du lundi 25 janvier, tous les voyageurs entrant dans notre pays en provenance du Royaume Uni, de l’Afrique du Sud ou de l’Amérique du Sud devront obligatoirement respecter une quarantaine de dix jours et réaliser un test PCR le premier et le septième jour de cette quarantaine.

Vous n’habitez en Belgique et vous venez en Belgique? Alors, vous devrez faire un test de dépistage, dans les 72 heures avant le départ vers le territoire belge. Le résultat doit être négatif.