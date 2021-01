Le débrief du jour: Fornieri libéré | Giuseppe Conte a démissionné | Il menace de faire exploser sa maison

L’homme d’affaires liégeois François Fornieri, le CEO de l’entreprise pharmaceutique Mithra et ancien président du comité de rémunération de Nethys, a comparu ce mardi en fin de matinée devant la chambre du conseil de Liège. Photo News

Fornieri libéré, Le Premier italien démissionne , Il menace de faire sauter sa maison, Accident de bus à Leuze voici le condensé de l’actualité de ce mardi.

1 Fornieri libéré sous conditions par la chambre du conseil

François Fornieri, ancien président du comité de rémunération de Nethys, a été libéré sous conditions. Le parquet général peut toujours interjeter appel de l’ordonnance.

+ A LIRE

2 Il menace de faire sauter sa maison à Dampremy: un périmètre de sécurité établi

Une personne est actuellement retranchée à son domicile rue du Phénix à Dampremy. Elle menace de faire sauter sa maison au gaz.

+ A LIRE

3 Les Zadistes d’Arlon vont-ils être expulsés ce mardi?

Ces Zadistes occupent le site de la Sablière depuis octobre 2019 et veulent empêcher, par leur présence, empêcher la déforestation de ce terrain vendu par la Commune d’Arlon à Idelux.

+ A LIRE

4 Trois blessés dans un accident entre deux bus des TEC à Leuze

On a évité le pire, ce mardi matin à Leuze, car le choc survenu entre deux bus des TEC a été violent. On dénombre trois blessés.

+ A LIRE

5 Près de 200 émeutiers arrêtés aux Pays-Bas

La police néerlandaise a annoncé mardi avoir arrêté au moins 184 personnes pour leur participation aux violentes émeutes qui se sont produites pour la troisième nuit consécutive aux Pays-Bas, les pires troubles dans le pays depuis quatre décennies.

+ A LIRE

6 Le chef du gouvernement Giuseppe Conte a démissionné

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, dont la coalition a été lâchée par un parti pivot, a présenté mardi sa démission et tentera dans la foulée de former un nouveau gouvernement pour sortir le pays de la double crise économique et sanitaire.

+ A LIRE