Coronavirus | Ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 26 janvier.

EN BELGIQUE

La Wallonie pourra vacciner 24.000 personnes par jour... «si on a les vaccins»

Avec ses 39 centres et ses 150 lignes de vaccination, la Wallonie aura, dès la fin du mois de mars, la capacité de vacciner quelque 24.000 personnes par jour.

+ À LIRE ICI

«Contactez votre médecin dès les moindres symptômes»

Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral «Testing & Tracing» est revenue en détail sur la nouvelle stratégie de testing du gouvernement.

+ À LIRE ICI

VIDÉO | Pierre-Yves Jeholet: «Le nord du pays ne peut pas nous imposer ce qu’on va faire dans le sud»

Le ministre-président de Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, était l’invité de la matinale sur Bel-RTL. Il a appelé au calme et à ne pas paniquer face à l’évolution de la pandémie.

+ À LIRE ICI

La FWB refuse la pression: «L’extrême prudence pourrait conduire à sacrifier la jeunesse»

Le message est clair: ce n’est pas le moment de restreindre encore la présence à l’école, et il faudrait même envisager pour l’avenir la reprise de certaines activités.

+ À LIRE ICI

Les campings se lassent: «Aucun argument pour rester fermés plus longtemps»

L’organisation sectorielle Recread, qui représente des exploitants de campings et parcs de vacances au nord du pays, introduit un recours au Conseil d’Etat afin d’obtenir les mêmes conditions que pour les hôtels, bed & breakfast et maisons et appartements de vacances non collectifs à la Côte, qui eux ont pu rester ouverts.

+ À LIRE ICI

DANS LE MONDE

Près de 200 émeutiers arrêtés aux Pays-Bas

La police néerlandaise a annoncé ce mardi avoir arrêté au moins 184 personnes pour leur participation aux violentes émeutes qui se sont produites pour la troisième nuit consécutive aux Pays-Bas, les pires troubles dans le pays depuis quatre décennies.

+ À LIRE ICI

Décès du ministre colombien de la Défense et ancien ambassadeur en Belgique

Il avait notamment été ambassadeur de Colombie auprès de la Belgique de 2006 à 2011.

+ À LIRE ICI

L’Indonésie passe le cap du million de cas

L’Indonésie a dépassé le cap du million de cas de Covid-19 mardi, selon les statistiques officielles, alors que le gouvernement a lancé une campagne de vaccination massive pour reprendre de contrôle de l’épidémie qui se propage rapidement dans l’archipel.

+ À LIRE ICI

La Russie va lancer en février la production de son deuxième vaccin

La Russie va lancer en février la production en masse de son deuxième vaccin anti-Covid, a annoncé ce mardi le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, alors que le pays a entamé une campagne de vaccination massive la semaine dernière.

+ À LIRE ICI

La Suède suspend ses paiements à Pfizer

Tant que la clarté ne sera pas faite sur le nombre exact de doses pouvant être obtenues à partir d’un flacon du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, la Suède suspendra ses paiements à la société pharmaceutique, rapporte mardi le journal Dagens Nyheter, sur la base de déclarations de l’épidémiologiste Anders Tegnell.

+ À LIRE ICI

DANS LE SPORT

Le Tour de Murcie à son tour reporté en raison de la crise sanitaire

Le Tour de Murcie, prévu les 12 et 13 février, est reporté en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, ont annoncé ce mardi les organisateurs de cette course catégorisée 2.1 par l’UCI, l’Union cycliste internationale.

+ À LIRE ICI