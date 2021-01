Trois blessés dans un accident entre deux bus des TEC à Leuze

Les deux bus se suivaient quand l’accident est survenu, le second n’ayant pas su freiner… Com.

On a évité le pire, ce mardi matin à Leuze, car le choc survenu entre deux bus des TEC a été violent. On dénombre trois blessés.

Mardi, vers 7 h 30, une collision s’est produite à l’avenue de Loudun, à Leuze, entre deux bus des TEC circulant l’un derrière l’autre et se dirigeant vers la gare.

Le premier a manifestement dû ralentir ou s’arrêter en raison de la présence d’une voiture à l’arrêt sur le trajet. Le conducteur du bus qui le suivait n’a pu stopper son véhicule à temps et a violemment heurté l’arrière du premier véhicule. Les deux conducteurs et une ado ont été blessés dans cet accident. Com.

L’accident est survenu à un moment où de nombreux étudiants empruntent les TEC pour se rendre à l’école. Vu la violence du choc, on aurait pu craindre le pire mais on ne déplore en définitive «que» trois blessés qui n’ont semble-t-il pas été touchés trop grièvement. Il s’agit des deux conducteurs de bus et d’une ado qui se trouvait à bord de l’un d’entre eux. La circulation a été ramenée sur une bande durant une partie de la matinée. Com.

Plusieurs jeunes ont toutefois été choqués par cet accident. La circulation a été ramenée sur une bande durant la matinée.