VIDÉO | Pierre-Yves Jeholet: «Le nord du pays ne peut pas nous imposer ce qu’on va faire dans le sud»

Un retour partiel dans les auditoires en mars ?

Même son de cloche du côté de la ministre Valérie Glatigny, interrogée sur La Première (RTBF). Comme le ministre-président, elle aborde également la nécessité de «donner des perspectives» aux jeunes, que ce soit les 12-18 ans via une future reprise de certaines activités extrascolaires (sport, etc.) ou les 18-25 via un retour partiel dans les auditoires.

«Je pense qu’une extrême prudence pourrait conduire à sacrifier la jeunesse, et que les mesures qu’on prend pourraient avoir à terme des conséquences beaucoup plus dramatiques que le mal qu’elles sont censées combattre», souligne la ministre.

«Il est difficile de continuer à regarder les étudiants dans les yeux et de leur dire que s’ils ont un mal-être, ils peuvent appeler un numéro vert. La vraie mesure pour leur permettre d’aller mieux, c’est de permettre par exemple une reprise du chemin des auditoires (pour les étudiants du supérieur), et une reprise des activités en extérieur ou avec protocole pour les 12-18 ans». Sur ce dernier point, «on n’y est pas encore», cependant, nuance-t-elle. On attend «une stabilisation des chiffres», d’être «rassuré par rapport aux variants».

Pour l’enseignement supérieur, Valérie Glatigny espère en revanche que les étudiants puissent revenir partiellement sur le campus dès mars.