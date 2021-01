VIDÉOS | NBA: 46 points pour LeBron James lors de son retour à Cleveland, 10e succès à l’extérieur pour les Lakers

Alors que les observateurs craignaient une forme de décompression de la part des Lakers après leur titre et la très courte entre-saison avec à peine 70 jours de pause, c’est tout le contraire qui se produit.

Lundi, les champions en titre de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket, ont aligné un 10e succès consécutif en déplacement. Seules six équipes dans l’histoire ont débuté leur saison par dix rencontres victorieuses sur parquet adverse.

Lundi, c’est Cleveland qui a dû s’avouer battu 108-115. Un homme était particulièrement motivé dans ce match un certain LeBron James, ancienne idole des Cavaliers, aujourd’hui devenu celle des Lakers.

Lors de ce retour à Cleveland, après deux années d’absence, «King» James a été impérial dans le dernier quart-temps avec 21 points (9/10 aux tirs) de quoi terminer le match avec 46 unités (19/26 dont 7/11 à 3 pts), son meilleur total de la saison, plus 8 rebonds, 6 assists, 2 interceptions et 2 contres.

🚨 RAPPEL IMPORTANT EN NBA : NE JAMAIS PROVOQUER LEBRON !! 🚨



Fin du 3ème quart : tir raté, un fan charrie LeBron en bord de terrain, petit regard... 👀



4ème quart temps : 🔥🔥🔥🔥



21 points

9/10 au tir

3/4 du parking

Mise à mort des Cavs



NE JAMAIS PROVOQUER LE KING !! 💀🔞💀 pic.twitter.com/rrYukxvluH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2021

«C’est quand même génial de voir qu’il peut encore élever son niveau comme ça. Il voulait vraiment gagner contre son ancienne équipe ici. Il nous a portés jusqu’au bout, c’est une de ses grandes soirées dont on se souviendra...», a commenté Frank Vogel, heureux entraîneur du leader à l’Ouest (14 victoires-4 défaites), à propos de James, 36 ans.

6e triple-double pour Doncic

Au rayon star, Luka Doncic s’annonce à 21 ans comme le prochain maître de la planète orange. Le meneur de Dallas a encore signé un triple-double (35 pts, 16 ast, 11 rebs), son sixième de la saison contre Denver.

Ce 16e triple-double à 30 points et plus, en carrière, lui permet de rejoindre ni plus ni moins que Michael Jordan dans cette statistique. Les prouesses personnelles du Slovène n’assurent pas pour autant les Mavericks de la victoire. Le collectif des Nuggets a prévalu 113-117. Leur 6e homme, revenu après avoir été touché par le Covid, Michael Porter Jr a fait la décision grâce à 8 de ses 30 points dans les dernières secondes.

Luka Doncic records his 5th career 30+ point, 15+ assist triple-double.



35 PTS | 11 REB | 16 AST (season-high) pic.twitter.com/TWlZJk5tTd — NBA (@NBA) January 26, 2021

Courte victoire pour les Nets

Les amateurs de vedette du côté de Brooklyn ne savent plus où donner de la tête. À défaut de collectif, les Nets possèdent trois hommes capables de faire pencher une rencontre.

Lundi, en panne d’adresse (34/85), les joueurs de Steve Nash ont trouvé en Kevin Durant (20 pts 13 rebs), Kyrie Irving (16 pts, 8 rebs) et James Harden (20 pts, 8 ast) la solution dans le dernier quart-temps face à Miami 98-85.

4 matches sans Embiid, 4 défaites pour les Sixers

La surprise du jour est venue de Detroit, bon dernier à l’Est, qui s’est offert la tête du leader Philadelphie 109-104. Les Sixers avaient décidé de laisser au repos leur pivot Joel Embiid, comme ils l’ont fait régulièrement cette saison.

Pas de chance, les quatre absences du Camerounais ont coïncidé avec autant de défaites, les seules à ce jour des hommes de Doc Rivers. Les Pistons ont trouvé la cible de loin (17/38 à plus de 7m23) grâce en particulier à Delon Wright (28 pts, 4/8 à 3 pts), Wayne Ellington (20 pts, 6/9 à 3 pts) et Jerami Grant (25 pts, 3/6 à 3 pts). .