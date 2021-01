Le nombre de contaminations au Covid-19 a été triplé à l’athénée royal de Saint-Vith

La situation sanitaire à l’athénée royal de Saint-Vith a fait l’objet d’une question parlementaire lundi, en séance plénière.

La ministre en charge de l’Enseignement, Lydia Klinkenberg, a indiqué que le nombre de contaminations a triplé depuis le 21 janvier, date à laquelle il a été décidé de fermer les sections primaire et maternelle, pour une durée de 10 jours.

«Jeudi soir alors que des cas avaient été détectés dans différentes classes, nous avons pris la décision de fermer l’établissement et de tester tous les élèves et instituteurs. Une parties des résultats des tests effectués ce week-end est arrivée et il en ressort que 35 personnes sont contaminées», a indiqué la ministre qui a précisé qu’il s’agit de 32 élèves et trois enseignants.

«La plupart des élèves sont asymptomatiques», a assuré la ministre, répondant à une question d’Alain Mertes du groupe Vivant.

Selon la ministre, la découverte d’autant de cas positifs parmi les élèves non malades, prouve l’importance et l’efficacité des tests PCR.

Lydia Klinkenberg a aussi souligné la nécessité, pour toutes les familles de respecter la période de quarantaine même s’il ne s’agit pas, dans ce cas précis, du variant britannique du virus.

Un variant plus contagieux, qui comme l’a indiqué le ministre en charge de la Santé, Antonios Antoniadis, n’a pas encore été détecté sur le territoire de la Communauté germanophone.