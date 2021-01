1700 oiseaux et 400 mammifères soignés en 2020: le Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles au bord de la rupture

Le Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles est au bord de la rupture. Près de 400 animaux en plus ont dû être soignés en 2020.

En 2020, le Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles a pris en charge 3.087 animaux, contre 2.698 en 2019, annonce la Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux, lundi, dans un communiqué. Comparé à 2015, il s’agit même d’une augmentation d’environ 60%. Le centre arrive à un point de rupture, et doit désormais trouver un espace plus adapté face à la quantité d’animaux recueillis dans la capitale. Des discussions sont en cours avec les communes d’Anderlecht et d’Ixelles.

Selon l’association, plusieurs raisons expliquent cette hausse significative du nombre d’animaux sauvages apportés au Centre de Soins en 2020. «Premièrement, nous avons connu un hiver particulièrement doux avec peu d’intempéries, favorisant la reproduction et diminuant la mortalité chez les animaux sauvages», indique Nadège Pineau, responsable du Centre de Soins de Bruxelles. «Ensuite, avec le coronavirus, les gens ont passé plus de temps chez eux, et dans la nature, leur permettant d’observer plus rapidement les oiseaux tombés du nid par exemple».

Le lérot, une bonne nouvelle

Un hibou grand-duc recueilli. Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles Parmi les 1.698 oiseaux sauvages indigènes reçus en soin, certaines espèces rares ou sensibles ont également marqué cette année 2020. Pour la première fois, l’association a pris en charge un hibou grand-duc sauvage, amené par l’équipe d’intervention animalière des pompiers. Le Centre a également recueilli un Hibou des marais et un Martin-pêcheur, dont on estime la population à une dizaine d’individus reproducteurs à Bruxelles.

Du côté des mammifères, ce sont 402 individus qui ont été reçus par le Centre l’année dernière. Parmi eux, de nombreux juvéniles tels que des écureuils roux, des renardeaux et des lapereaux. En outre, le Centre s’est étonné de recevoir différentes portées de lérots, une espèce rare présente à Bruxelles, qu’il considère comme une bonne nouvelle pour la biodiversité dans la capitale.

Déménager

Face au nombre croissant d’animaux sauvages en besoin d’accueil à Bruxelles, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux pense désormais à déménager le Centre de la rue de Veeweyde dans un espace plus adapté aux besoins actuels. «Une chose est certaine, la création d’un nouveau Centre de Soins plus grand et plus adapté est la solution la plus pertinente. Le processus est lancé! Dans tous les cas, cela devra se faire avec le soutien de la population, des autorités régionales et communales et des partenaires», indique la Ligue par voie de communiqué.

Si le Centre de Soins de Bruxelles peut aujourd’hui compter sur des aides de la Région bruxelloise et de quelques communes, il repose encore en grande partie sur les dons et l’aide de particuliers.