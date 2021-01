L’école primaire de Hal ferme après une contamination par le variant britannique

Au total, 460 élèves bénéficieront d’un enseignement à distance à partir de demain.

L’école primaire Handbooghof à Hal (Brabant flamand), qui fait partie du Heilig Hart & College, ferme ses portes jusqu’à la fin de cette semaine en raison de la contamination de plusieurs élèves par le variant britannique du coronavirus, a fait savoir lundi le bourgmestre Marc Snoeck.

Au total, 460 élèves bénéficieront d’un enseignement à distance à partir de mardi et jusqu’à la fin de cette semaine. «L’école a fait mention de quelques élèves infectés par le coronavirus. Comme il s’agit du variant britannique plus contagieux, il a été décidé, en consultation avec la ville, de fermer toute l’école», a commenté M. Snoeck.

Deux classes avaient déjà été mises en quarantaine depuis ce week-end, après qu’un élève et peut-être deux autres ont été infectés par le virus. Ces élèves ont depuis lors été testés et les résultats sont attendus mardi. Aucune équipe de dépistage disposant d’un bus ne sera envoyée pour le moment, bien que l’école l’ait demandé, a précisé le bourgmestre de Hal. Mais davantage de tests seront prévus s’il s’avère que le foyer épidémique est plus importants que prévu dans ces deux classes.

Le ministre flamand de l’Éducation, Ben Weyts, avait annoncé dimanche qu’un test rapide serait pratiqué sur les contacts à haut risque des élèves infectés par le coronavirus au premier jour de leur quarantaine. En cas de résultat négatif, un deuxième test, PCR cette fois, serait effectué après sept jours.