3 «cyclostrades» le long des voies ferrées bruxelloises? Étude en cours

CARTE | 3 «cyclostrades», des axes tracés le long du chemin de fer, pourraient naître prochainement à Bruxelles. Une étude se penche sur la faisabilité de ces tronçons directs et larges, libérés des intersections avec le trafic automobile.

Une ligne de chemin de fer: c’est direct, plat, libéré des voitures et c’est déjà tracé. C’est pourquoi l’idée de les faire longer par des autoroutes cyclables fait son petit bout de chemin à Bruxelles. Beliris, l’organe de coopération entre Fédéral et Bruxelles, annonce en effet ce 25 janvier une étude de faisabilité concernant trois itinéraires vélos. Leur aboutissement est prévu «début 2022».

Il s’agirait ici d’ajouter 3 tronçons au RER-vélo en cours de développement à Bruxelles: Dilbeek-Bruxelles, Louvain-Bruxelles et Anderlecht-Bruxelles-Nord. «Pour le premier, un tracé le long de la ligne ferroviaire L50 entre le Parc Roi Baudouin à Jette et le boulevard Bockstael est envisagé», détaille Beliris. «L’itinéraire Louvain-Bruxelles pourrait suivre la ligne ferroviaire L36 entre la chaussée de Haecht à Haren et la gare de Schaerbeek. Le troisième itinéraire est situé à Anderlecht le long de la ligne ferroviaire L28 entre la station de métro Jacques Brel et l’ancienne gare de Cureghem».

En vert foncé, le projet pour la cyclostrade le long de ligne L28 entre quartier Nord et l’ancienne gare de Cureghem. En vert clair, le prjet le long de la ligne L36 entre Chaussée de Haacht et les pistes cyclables de la Petite Ceinture (en brun). En jaune, le projet le long de la ligne L50 et L60 depuis la frontière régionale. En bleu roi, les pistes le long du canal. Beliris

Il s’agirait d’implanter là-bas des «cyclostrades», soit «des pistes cyclables plates et larges, avec le moins d’arrêts possible aux intersections, où il est agréable de faire du vélo ou de se promener», selon les mots de Beliris. C’est un peu l’impression donnée aux cyclistes par les berges de canal entre Anderlecht et Hal, qui ne conduisent pas que des promeneurs mais aussi de nombreux navetteurs à deux roues.

Beliris rappelle que les premières «cyclostrades» ont été tracées en 2012 après qu’une étude du bureau Tridee avait révélé que leur situation idéale s’avérait être le long des voies de chemins de fer et des canaux, ainsi que dans les vallées. D’où «un plan de 15 lignes prioritaires, premières esquisses du RER-vélo». 8 ans plus tard, la nouvelle étude doit «transformer l’esquisse en un itinéraire concret et réalisable en analysant les différents scénarios en termes de budget, de défis techniques, de temps de parcours…»

Il est précisé enfin que le marché d’étude a été confié en janvier 2021 au bureau spécialisé Omgeving, en collaboration avec Mint, ABO et D + A. Le processus et la méthodologie proposée par le lauréat permettent maintenant aux partenaires du projet (Beliris, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, STIB, Infrabel et les communes) d’étudier la question «afin de faire les choix judicieux».