INFOGRAPHIES | Coronavirus et vaccination: où en est la Belgique par rapport à ses voisins?

Près d’un mois après avoir lancé officiellement sa campagne de vaccination, où en est la Belgique par rapport aux autres pays européens? Tentative de réponse.

28 décembre 2020. La Belgique lance officiellement sa campagne de vaccination en administrant la première dose du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech aux résidents de trois maisons de repos. Près de quatre semaines plus tard, ce sont 189.896 doses de vaccin contre le Covid-19 qui ont été administrées en Belgique.

«Cela représente 189.312 personnes (dont 115 410 âgées de 65 ans et plus) ayant reçu une première dose de vaccin, parmi lesquelles 584 ont déjà reçu une seconde dose», précise Sciensano, ce lundi, dans son rapport quotidien.

À en croire les derniers chiffres publiés par l’Institut de santé publique, 1,65% de la population belge – 2,06% de la population belge âgée de 18 ans et plus et 5,24% de la population belge âgée de 65 ans et plus – aurait déjà été vaccinée au moins une fois contre le SARS-CoV-2. Et ce, principalement en Flandre et en Wallonie où un peu plus de 2% des habitants a reçu une première dose contre 1,38% dans la capitale.

Mais que représentent réellement ces chiffres?

En comparaison avec ses voisins européens, la Belgique traîne un peu la patte.

Pour preuve, actuellement, seuls les Pays-Bas, qui n’ont pas encore franchi le seuil du 1% de vaccinés, et la France, sont encore moins rapides que nous (1,67%). Tous les autres pays, de l’Allemagne à l’Italie en passant par le Portugal et l’Espagne, ont vacciné entre 1,95% et 2,49% de leur population.

Parmi les premiers pays au monde à bénéficier du vaccin Pfizer/BioNTech, le Royaume-Uni a pour sa part déjà dépassé la barre des 10% de vaccinés.

Loin d’être impressionnants, les chiffres européens de vaccination – qui risquent d’être un peu plus plombés encore par les retards annoncés de Pfizer et AstraZeneca – n’ont rien de comparable avec ceux d’Israël.

Champion mondial de la discipline, le pays dirigé par Benjamin Natanyahou a déjà vacciné plus de 40% de sa population. Samedi, Tel Aviv (qui s’est engagé à partager ses données sur les effets de cette immunisation au géant Pfizer en contrepartie de la livraison rapide de vaccins) a même déjà commencé à vacciner ses adolescents.

Derrière Israël, les Émirats Arabes Unis ont quant à eux déjà vacciné plus de 25% de sa population tandis que les États-Unis ont administré un premier vaccin à plus de 6% de ses habitants.