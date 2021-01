Bientôt un nouveau directeur à l’Opéra Royal de Wallonie: un appel à candidatures est lancé

L’Opéra Royal de Wallonie-Liège recrute son nouveau directeur général et artistique. Un appel à candidatures a été lancé pour remplacer Stefano Mazzonis di Pralafera.

Son mandat arrivant à échéance, Stefano Mazzonis di Pralafera a d’ores et déjà annoncé qu’il ne souhait pas prolonger l’aventure. Le conseil d’administration de l’Opéra Royal de Wallonie, situé à Liège, a donc lancé un appel à candidatures samedi, notamment sur son site Web, pour recruter un nouveau directeur général et artistique.

Fin juillet 2007, Stefano Mazzonis di Pralafera, alors directeur général de l’Opéra de Bologne, avait succédé à Jean-Louis Grinda, quittant Liège pour l’opéra de Monaco à la fin de son contrat.

Le ou la candidate devra avoir une expérience de 14 ans minimum dans le monde de l’Opéra ou de la musique classique, à un poste de direction ou équivalent, jouir d’une excellente connaissance des pratiques du monde lyrique est indispensable. Il s’agit d’un mandat de cinq ans renouvelable, pour une prise de fonction le 1er août 2022. Enfin, la maîtrise de la langue française et la connaissance de l’anglais et d’une autre langue européenne si possible sont demandées. Les candidatures sont à envoyer avant le 15 mars prochain à l’adresse president@operaliege.be avec un CV et une lettre de motivation en français.

Pour toute information complémentaire, il y a lieu de consulter la page https://www.operaliege.be/a-propos/jobs/