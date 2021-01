Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Nos coiffeuses exigent plus de clarté… «On s’acharne sur nous»

Possible réouverture le 13 février, mesures de protections très strictes: pas de quoi rassurer nos coiffeuses, qui veulent plus de clarté. + LIRE ICI

2. Les admissions à l’hôpital toujours en hausse, léger rebond des contaminations

Le nombre moyen d’infections au SARS-CoV-2 augmente de nouveau, avec 2.050 nouveaux cas quotidiens sur la période du 15 au 21 janvier (+2% par rapport à la période de calcul précédente). Les hospitalisations, en hausse de 19%, sont en moyenne de 136,6 par jour entre le 18 et le 24 janvier, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés lundi matin. + LIRE ICI

3. Frontaliers: déplacements liés à la vie quotidienne autorisés

La règle est désormais claire: à partir du 27 janvier et jusqu’au 1er mars, les voyages, à destination ou en provenance de Belgique, considérés comme non-essentiels (à des fins récréatives et touristiques) sont désormais interdits! Seuls les déplacements essentiels sont autorisés de part et d’autre de la frontière: raisons familiales impérieuses, raisons humanitaires, raisons professionnelles (également pour les études). Ainsi un travailleur transfrontalier ou un étudiant peut continuer à traverser la frontière. Mais qu’en est-il des courses et du shopping effectués de l’autre côté de la frontière? + LIRE ICI

4. L’Etterbeek des expats frappée par la variante anglaise du Covid-19: «On était bien noté et ça s’est inversé»

Le Collège Saint-Michel d’Etterbeek est le témoin d’une flambée de contaminations à Etterbeek. Comme le craignait Vincent De Wolf, bourgmestre de cette commune à forte proportion d’expats. Le libéral déplore n’avoir encore aucune vision sur les citoyens enjoints à la quarantaine. + LIRE ICI