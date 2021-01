Déjà condamné 30 fois, il fait chuter un motard policier après une course-poursuite

Avec 30 condamnations à son actif, Jonathan devrait se tenir à carreau. Mais à la place, il a provoqué une collision avec un motard.

C’est la tête basse et menotté que Jonathan, 28 ans, se présente devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce dernier est censé rester derrière les barreaux de sa cellule jusqu’en 2027, à cause principalement de condamnations pour des faits de roulage.

Depuis 2010, Jonathan collectionne les condamnations devant le tribunal de police pour défaut d’assurance, de permis de conduire, etc. Et il faut remonter à 2007, lorsque Jonathan était encore mineur, pour remettre la main sur sa première condamnation correctionnelle pour des faits de mœurs. Depuis cette première fois devant le tribunal correctionnel, Jonathan a été condamné pour des coups et blessures, pour des vols avec violence et pour des coups sur un agent de la SNCB.

Il a «honte de ce qu’il a commis»

Ce lundi, le prévenu est poursuivi pour une entrave méchante à la circulation et un harcèlement, Jonathan ne conteste pas et admet même avoir «honte de ce qu’il a commis». Car le 7 janvier 2020, à Farciennes, Jonathan a obligé un motard de la police à le prendre en chasse. Le jeune homme, au volant de son Opel, avait refusé de se soumettre à un contrôle. «Le véhicule était vieux et considéré comme suspect puisqu’on se demandait comment il pouvait encore rouler», explique la substitute Dutrifoy. Après avoir fait mine de vouloir s’arrêter, Jonathan a accéléré avant de freiner brusquement. Le policier sur sa moto, surpris par le freinage du véhicule du suspect, n’a pas réussi à éviter la collision.

Jonathan finira par être identifié après avoir abandonné son véhicule avec son fils et un passager à l’intérieur pour prendre la fuite à pied. «Il a perdu sa veste, sa carte d’identité et sa carte de banque lors de son chemin de fuite.»

Présent à l’audience, le policier victime de la collision n’accepte pas les excuses de Jonathan. Ce dernier est également en aveux d’avoir harcelé Frédéric en fin d’année 2019 via plusieurs messages et plusieurs appels, à cause d’un véhicule prêté. «L’ami est tombé en panne à Mons et ne pouvait ramener le véhicule au prévenu. Alors ce dernier l’a menacé devant des policiers lors de l’audition de la victime.»

Jonathan aurait pu échapper à la comparution devant le tribunal correctionnel. Le parquet lui avait proposé une peine de travail de 30 heures mais il n’a jamais donné suite à cette demande. Compte tenu de son solide casier judiciaire, une peine de 18 mois de prison ferme est requise contre Jonathan.

La défense, limitée dans ce qui pourrait être plaidé, sollicite la plus grande clémence du tribunal. Jugement le 22 février prochain.