Un Liégeois poussé d’un immeuble: Galaad Titeux aurait été dépassé par son commerce de stupéfiants

Les témoins de personnalité ont dressé lundi matin le portrait de Galaad Titeux devant la cour d’assises de Liège.

La victime a été décrite comme un garçon gentil et charismatique qui avait développé un commerce de cannabis pour tenter d’améliorer son train de vie. Mais il aurait été dépassé par ce commerce quand il avait commencé à vendre et à consommer de la cocaïne.

Galaad Titeux, un Liégeois âgé de 18 ans, avait été poussé du toit d’un immeuble de 27 mètres de haut. Les faits s’étaient déroulés la nuit du 5 juillet 2017 sur le site désaffecté de l’ancienne dentisterie de l’hôpital de Bavière à Liège. H.D., l’accusé, était âgé de 16 ans au moment des faits.

La cour a entamé les auditions des témoins qui évoquent la personnalité de Galaad Titeux, notamment à travers ses activités de vendeur de stupéfiants. Galaad Titeux a été décrit comme un garçon gentil, intelligent, jovial et charismatique. Il était calme et ouvert. Ses clients ont exposé qu’il était aussi devenu leur ami.

Actif sur des chantiers le jour, dans son commerce de stup’ la nuit

Selon un de ses amis, Galaad Titeux vendait initialement du cannabis. Il se contentait de ce commerce d’herbe et il lui arrivait de faire crédit aux personnes à qui il faisait confiance. La journée, il travaillait sur des chantiers et, la nuit, il était actif dans son commerce de stupéfiants. Mais son comportement a changé lorsqu’il a commencé à consommer du cannabis et de la cocaïne. Ses amis estiment qu’il a alors dérapé. «Il est devenu plus stressé, plus vite paniqué et plus paranoïaque», a exposé une amie cliente.

Les témoins ont expliqué que Galaad Titeux avait souvent d’importantes quantités d’argent sur lui. Il disait parfois qu’il devait récupérer de l’argent auprès de ses clients. Dans les dernières semaines de son existence, il semblait perturbé et se baladait avec un pistolet. «Il disait avoir des personnes au-dessus de lui, auxquelles il fallait faire attention», a indiqué un ami.

Il est devenu plus stressé, plus vite paniqué et plus paranoïaque

Une amie de Galaad Titeux a soutenu qu’il avait donné l’impression de perdre le contrôle dans les dernières semaines de son existence. «Il était parti en vrille. Alors qu’il ne vendait pas pour consommer au départ, il avait commencé à vendre de la cocaïne et il en consommait. Puis, il est allé plus loin. Il parlait de plus grosses sommes d’argent et il n’acceptait plus les retards de paiement. Il était dépassé, il jouait au bingo, il consommait ce qu’il vendait et il disait qu’il allait mourir. Mais, à aucun moment, je n’ai pensé qu’il allait se suicider», a précisé le témoin.

«Galaad était la personne la plus joyeuse du monde. Il avait un charisme de dingue. Il était dragueur. Il a voulu faire le malin parce qu’il avait 18 ans et qu’il se sentait grand. Il voulait une belle vie et c’est pour cette raison qu’il vendait des stupéfiants. Il a juste été dépassé», a ajouté son amie.

Il était dépassé, il jouait au bingo, il consommait ce qu’il vendait et il disait qu’il allait mourir

Les témoins ont également évoqué des menaces de la part de l’accusé à l’issue du décès de Galaad Titeux. H.D. s’était présenté chez l’un d’eux pour lui voler des affaires personnelles après avoir défoncé la porte. H.D. exigeait le remboursement d’une prétendue dette liée à Galaad Titeux. En échange de la restitution des objets volés, H.D. voulait obtenir de l’argent. Il aurait aussi menacé le témoin de lui tirer une balle dans la tête.

Des témoins ont évoqué le comportement de H.D. dans les jours qui ont suivi le décès de Galaad Titeux. H.D. avait montré à plusieurs de ses connaissances qu’il possédait de l’argent. Il s’était aussi offert des vêtements de marque. Quelques heures après les faits, H.D. s’était confié à des connaissances et avait expliqué qu’il s’était trouvé sur le toit de l’immeuble duquel Galaad Titeux avait fait sa chute.