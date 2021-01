Strada à La Louvière: les négociations se poursuivent

Il y a trois mois, une procédure de médiation était réclamée par le promoteur Wilhelm & Co, à nouveau en froid avec la Ville de La Louvière. Où en est-on aujourd’hui?

Le 1er septembre dernier, le torchon brûlait à nouveau entre Wilhelm & Co et la Ville de La Louvière, dans le cadre du feuilleton de la Strada. Ce projet de centre commercial sur la friche Boch, en projet depuis 2008, est de plus en plus hypothétique au fil des ans et des anicroches entre les deux parties.

La dernière grosse fâcherie concernait l’avis positif de la Ville à la demande de permis pour la construction d’un complexe cinématographique par Imagix, qui serait situé à quelques centaines de mètres de la Strada, qui prévoit aussi un cinéma. Ce permis a été délivré par la Région wallonne.

Estimant que le soutien de la Ville à un projet concurrent est un coup de canif dans le contrat Strada, Wilhelm & Co a déclenché le dispositif de sonnette d’alarme, prévue dans la convention de partenariat signée par les deux parties, et qui instaure une période de médiation de trois mois durant laquelle les deux parties sont obligées de discuter.

Celle-ci est donc théoriquement terminée. Où en est-on aujourd’hui? On continue à discuter, à en croire les deux parties.

«Ce ne sont pas des discussions évidentes, il faut s’accorder sur de nombreux points et clarifier la situation. À ce stade, il n’est pas possible de dire combien de temps il faudra aux partenaires pour sortir de cette procédure de sonnette d’alarme», indique dans les colonnes de la DH Antoine de Borman, pour le groupe Wilhelm.

Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière, confirme pour sa part chez nos collègues de Sud Presse que les discussions se poursuivent, précisant que le promoteur aura quatre mois, après la négociation, pour présenter un projet définitif.

«J’ai du mal à croire que tout le projet Strada dépende d’un cinéma pour voir le jour. D’ailleurs, nous n’avons pas vu de recours déposé par Wilhelm & Co contre la demande de permis d’Imagix», estime le bourgmestre.