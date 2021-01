2 ans de prison ferme pour des attouchements sur 2 ados

Le prévenu était suspecté d’avoir commis des attouchements sur deux adolescents âgés de 13 et 14 ans à l’époque, en juin 2014 à Gosselies. Belga

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi B.D. à deux ans de prison ferme avec arrestation immédiate.

Le prévenu, absent et jugé par défaut, était poursuivi pour des attouchements sur deux jeunes adolescents de 13 et 14 ans. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison ferme par défaut contre le prévenu.

Le prévenu était suspecté d’avoir commis des attouchements sur deux adolescents âgés de 13 et 14 ans à l’époque, en juin 2014 à Gosselies. B.D., connaissance d’une des mamans des victimes, avait proposé d’héberger les adolescents à son domicile après une soirée. «Il s’agissait d’une personne de confiance et l’un des deux ados avait déjà été dormir au domicile du prévenu», avait expliqué Me Navez, partie civile.

En pleine nuit, B.D. avait tenté d’embrasser, de glisser sa main sur les parties intimes et tenu des propos éloquents envers l’une des victimes. Cette dernière était parvenue à aller dormir dans une autre chambre. Suite au départ du garçon, le prévenu avait récidivé sur la seconde victime.

La substitute Vanhollebeke avait requis une peine de deux ans de prison ferme par défaut. Le ministère public en avait profité pour présenter ses excuses envers les victimes vu le délai entre les faits et l’audience correctionnelle.

«C’est une enquête qui a pris du temps avec, notamment, les expertises de crédibilité. J’avais signé la citation en 2018 pour que le tribunal examine le dossier mais il est resté dans la pile, sans être fixé pour audience.»