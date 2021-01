Anderlecht: «Trebel est un joueur en plus sur qui on peut compter»

Vincent Kompany a fait le point sur son groupe avant le déplacement, ce mardi (21h), à Mouscron. Adrien Trebel pourrait faire son retour dans le noyau.

Adrien Trebel, sur la touche depuis de longs mois, pourrait faire son retour. «Il s’entraîne avec l’équipe et son petit couac en amical, il y a quelques semaines, est de l’histoire ancienne. Maintenant, on doit réfléchir à la meilleure manière pour le réintégrer. Mais il est un joueur en plus sur qui on peut compter dans les semaines à venir», a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse.

Sambi Lokonga s’entraîne également, mais idem: il faudra le faire revenir au bon moment. «Pour Ashimeru, ça prendra plus de temps. Il faudra être patient.»

Jacob Bruun Larsen, arrivé en prêt d’Hoffenheim, est qualifié. «Physiquement, il est au top. Mais il lui manque le rythme et l’intégration dans le système. Il ne faut pas s’attendre à le voir jouer 90 minutes.»

Lawrence revient, lui, de suspension.

