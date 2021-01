Manu Lecomte rejoint Pau-Lacq-Orthez en D1 française

Sans club depuis son départ de Francfort il y a quelques semaines, le meneur belge Manu Lecomte (25 ans), s’est officiellement engagé avec les Français de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez en tant que pigiste médical.

Nouvelle aventure pour le Bruxellois Manu Lecomte qui débarque à Pau ce lundi afin d’y passer les tests physiques avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers, actuel 15e sur 18 en Jeep Elite française. Il arrive dans l’ancien club de Serge Crevecoeur pour remplacer Justin Bibbins qui s’est occasionné une blessre à la cheville. Par le passé, le meneur des Belgian Lions, l’équipe nationale belge de basket, a évolué à l’université de Miami et de Baylor aux Etats-Unis, en G-League (l’antichambre de la NBA) pour le compte d’Agua Caliente Clippers, à Murcie et à Gran Canaria (Espagne) et à Francfort (Allemagne).

Le club palois a débuté des pourparlers pour son rachat par le groupe d’investissements américain CounterPoint Sports Group mené par trois figures de la NBA dont l’ancien coach de Boston Rick Pitino et l’ancien All Star Jamal Mashburn.