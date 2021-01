Le débrief sportif du week-end: Hazard au top, le Standard plus fort que les Zèbres, Neuville commence bien

Entre les belles performances de Bruges et du Standard en Pro League, Hazard qui marque, un Wout champion et le retour du WRC, le week-end a été dense en sport. On fait le tour.

FOOTBALL

Pro League

Vendredi, Anderlecht a été accroché à domicile face à Waasland-Beveren.

Samedi, les Mouscronnois ont logiquement gagné à Saint-Trond samedi lors de la 21e journée de Jupiler Pro League (0-2).

Dimanche deux chocs au programme. D’abord, dans le Nord du pays avec le match au sommet entre Bruges et Genk. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Brugeois qui ont battu le Genkois trois buts à deux.

Dans l’autre rencontre, on a assisté à un match riche en rebondissements, le Standard en est sorti vainqueur. Malgré une prestation solide de Charleroi, les hommes de Leye signent un 12 sur 12 qui les amène dans le Top 4.

À l’étranger

En Angleterre, nouvelle session de FA Cup. Samedi, on a vu le tenant du titre Arsenal se faire sortir par Southampton.

Koen Casteels et Wolfsburg ont remporté le match au sommet sur le terrain du Bayer Leverkusen, samedi lors de la 18e journée de Bundesliga (0-1). Orel Mangala a lui été battu par Fribourg avec Stuttgart (2-1).

En Série A,l’Inter Milan n’est pas parvenu à se défaire de l’Udinese samedi lors de la 19e journée de Serie A (0-0). Dans le même temps, le Milan AC, leader de Serie A, a été terrassé à domicile par l’Atalanta Bergame (0-3).

En Liga, le Real s’est imposé 1-4 à Huesca. Mais la grosse bonne nouvelle était le but d’Eden Hazard qui retrouve enfin le chemin des filets.

BASKET

MOTEURS

Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a remporté le rallye Monte-Carlo, première manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche.

CYCLISME

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 5e et dernière épreuve de la Coupe du monde de cyclocross, à Overijse, dimanche, et remporte le classement général final pour la troisième fois après ses succès de 2016 et 2017.

AUTRES