Cologne et Bornauw sèchement battus à Hoffenheim

Cologne reste pour l’instant 16e et barragiste. Photo News

Le FC Cologne a été battu 3-0 à Hoffenheim dimanche lors de la 18e journée de Bundesliga. Sebastiaan Bornauw a joué toute la rencontre dans l’axe de la défense des ‘Boucs’.

Deux penaltys d’Andrej Kramaric (7e et 75e) et une subtile ‘Madjer’ de Christoph Baumgartner ont offert une victoire facile à Hoffenheim face à une équipe de Cologne où Sebastiaan Bornauw était titulaire comme à l’habitude.

Cologne reste pour l’instant 16e et barragiste (15 points) mais voit Mayence, 17e et vainqueur 3-2 face à Leipzig vendredi, revenir à 5 points. Hoffenheim se donne de l’air dans le bas de la Bundesliga et remonte à la 11e place avec 22 unités.