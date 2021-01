Hougardy bat son record de l’heptathlon

Le Namurois Benjamin Hougardy, expatrié à Montpellier où il s’entraîne avec le champion du monde du décathlon Kevin Mayer, était de sortie ce week-end à Aubière, dans le Puy-de-Dôme. Il y a battu son record des épreuves combinées en indoor.

À Aubière (près de Clermont-Ferrand), lors du meeting en salle X-Athletics qui se déroulait à huis clos, le décathlonien namurois Benjamin Hougardy a signé un nouveau record personnel (et record provincial namurois) de l’heptathlon, la version indoor masculine du décathlon. Grâce notamment à 3 records, au poids (14m04), sur 60m (7’’07) et 60m haies (8’’29), Benjamin a totalisé 5763 points sur l’ensemble des 7 épreuves. Il termine troisième de la compétition, derrière le Hollandais Rik Taam et le Français Romain Martin. Benjamin Hougardy est le meilleur Belge, devant Niels Pittomvils (4e, 5744 pts). L’autre Belge engagé, Jean-Baptiste Nutte (14e, 3347 pts), s’est blessé lors du concours de la hauteur.