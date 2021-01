Record de «clean sheets» pour Manuel Neuer, inamovible dernier rempart du Bayern Munich

Le Bayern déroule contre la lanterne rouge et s’échappe

Le Bayern s’est logiquement imposé 4-0 dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge Schalke, avec un doublé de Thomas Müller et le 23e but de Lewandowski en 18 journées, et se détache inexorablement en tête de la Bundesliga.

Pendant trente minutes, les hommes du match ont été les deux gardiens. Manuel Neuer, meilleur portier du monde en 2020, a de nouveau démontré qu’il ne se contentait pas de briller dans les grands matches, mais qu’il était là aussi dans les combats plus obscurs des dimanches grisâtres de Bundesliga.Un énorme arrêt sur une tête de Mark Uth (11e), un autre sur un corner adverse (30e) ont maintenu le Bayern dans le match.

Thomas Müller a débloqué le compteur à la 33e minute (1-0), en reprenant de la tête une balle en profondeur de Joshua Kimmich, auteur ce dimanche de trois passes décisives.

En deuxième période, l’inarrêtable Robert Lewandowski a continué son récital, avec son 23e but en 18 journées! De nouveau servi par Kimmich depuis son propre camp d’une longue balle aérienne, le Polonais a réussi une prise de balle parfaite en pleine course, avant un enchaînement crochet-tir pour mystifier un défenseur et le gardien (2-0, 54e).

En fin de match, Kimmich a délivré sa troisième passe décisive sur coup franc pour la tête de Thomas Müller (3-0, 88e), et David Alaba a alourdi le score à la 90e minute (4-0).

Même si Schalke n’était évidemment pas un adversaire redoutable, le Bayern n’en a pas moins montré un meilleur visage que lors des matches précédents.