VIDÉO | Wout van Aert gagne à Overijse devant van der Poel et remporte la Coupe du monde

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 5e et dernière épreuve de la Coupe du monde de cyclocross, à Overijse, dimanche, et remporte le classement général final pour la troisième fois après ses succès de 2016 et 2017.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) est 2e après avoir échoué dans sa course-poursuite.

Après le départ sur les pavés, marqué par une chute collective dans la deuxième partie du peloton, Wout van Aert a changé de vélo au contraire de Mathieu van der Poel. Cela n’empêchait pas les deux hommes de creuser de suite un écart après moins de cinq minutes de course. Le duel allait cependant tourner court.

À la fin du 2e des 8 tours (et 23,2 km de course), Mathieu van der Poel était victime d’une crevaison à la roue arrière, assez loin du poste matériel. Il devait concéder 19 secondes à son rival. Le Néerlandais ne lâchait cependant rien pour refaire déjà la moitié de son retard en un tour. Le forcing de van der Poel lui a coûté de l’énergie et van Aert reprenait un peu plus d’avance à mi-course.

Mathieu van der Poel prenait tous les risques pour tenter de revenir sur le champion de Belgique, jusqu’à se rapprocher à six secondes. À tel point que van der Poel partait à la faute, puis chutait, laissant définitivement le champ libre van Aert.

La lutte pour la 3e place entre Michael Vanthourenhout et le Britannique Tom Pidcock est revenue à ce dernier.

Wout van Aert a remporté l’épreuve de Termonde, alors que le Néerlandais s’était imposé à Namur et chez lui, à Hulst.

Samedi à Hamme, au Trophée X2O, Mathieu van der Poel avait dominé Wout van Aert. Le championnat du monde est prévu, s’il a lieu, dimanche prochain à Ostende.