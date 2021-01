Fenerbahçe confirme l’arrivé de Mesut Özil pour trois ans et demi

Le club turc du Fenerbahçe Istanbul a confirmé dimanche l’arrivée pour trois ans et demi de Mesut Özil.

L’ancien international allemand, âgé de 32 ans, en froid avec son club anglais d’Arsenal, avait annoncé lui-même son arrivée au «Fener», la semaine dernière. Il a bénéficié d’un transfert libre.

Le meneur de jeu avait rejoint les Gunners en septembre 2013 en provenance du Real Madrid. Sa carrière était à l’arrêt depuis mars dernier date de son dernier match avec Arsenal. Özil, d’origine turque, a été exclu de l’équipe de Premier League cette saison, mais il a continué à leur accorder un soutien important sur les médias sociaux. Il a gagné 4 coupe d’Angleterre avec Arsenal, marquant 44 buts et donnant 77 assists en 259 matchs.

Il a reconnu que les derniers mois «n’ont pas été les plus faciles» et que, dans la vie, «les choses ne se passent pas toujours comme on l’attend ou comme on le souhaite.»

Özil, champion du monde en 2014, a été très critiqué en Allemagne après avoir été photographié avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a joué son 92e et dernier match avec la Mannschaft au Mondial 2018 face à la Corée du Sud (défaite 2-0). .