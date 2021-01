La Juventus, victorieuse de Bologne, revient sur Milan et l’Inter

La Juventus a profité des points perdus samedi par l’AC Milan et l’Inter Milan pour réduire l’écart avec les deux premiers du classement en dominant Bologne (2-0) dimanche à Turin lors de la 19e journée de Serie A.

Un but de l’ex-Barcelonais Arthur, bien aidé par une déviation du défenseur bolognais Jerdy Schouten (15e), et une tête de Weston McKennie (71e) relancent la Juve après sa défaite contre l’Inter (0-2) le week-end dernier.

Les Bianconeri (4e) reviennent à sept longueurs du leader rossonero et cinq de son dauphin nerazzurro, avec un match de plus à disputer (contre Naples, date à déterminer).

Dans la foulée de leur victoire en Supercoupe d’Italie mercredi contre le Napoli (2-0), les hommes d’Andrea Pirlo ont rapidement pris l’ascendant sur ceux de Sinisa Mihajlovic.

Faute d’avoir concrétisé leurs nombreuses contre-attaques avant la pause, ils sont toutefois restés sous la menace de leur adversaire et auraient pu se faire rejoindre en début de seconde période sans les parades de leur gardien Wojciech Szczesny.

Mais la tête de McKennie sur corner a plié le match à vingt minutes de la fin, et la victoire aurait pu être plus nette encore sans les grands arrêts de l’autre gardien polonais du match, Lukasz Skorupski, sur des frappes d’Adrien Rabiot (86e), entré en fin de match, et Cristiano Ronaldo (90e).