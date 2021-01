Une quinzaine d’interventions à cause de la neige

Les pompiers sont intervenus pour des arbres tombés sur les routes à cause du poids de la neigne. ÉdA (Photo d’archives)

Les pompiers de la zone Hemeco ont travaillé durant plusieurs heures pour dégager les arbres tombés sur la chaussée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à réaliser une quinzaine d’interventions à la suite des chutes de neige qui ont sévi durant plusieurs heures sur la Belgique. Les hommes du feu ont principalement été appelés par les habitants de leur commune pour réaliser des tronçonnages d’arbres qui avaient chuté sur la chaussée à cause du poids de la neige.

Les interventions ont débuté dès 18 h 30, samedi pour se poursuivre pendant une partie de la nuit puis de la matinée de dimanche. «Nous avons encore des appels pour demander des interventions de tronçonnage», indiquaient les pompiers ce dimanche matin. «Les seuls dégâts étaient dus à des arbres tombés sur la chaussée. Nous avons tronçonné les arbres. Il n’y a pas eu de blessés à la suite des faits.»

Du côté des pompiers de la zone Hesbaye, la nuit a été beaucoup plus calme. En effet, les hommes du feu n’ont été appelés qu’à une seule reprise durant la nuit de samedi à dimanche pour une intervention provoquée par les conséquences des chutes de neige. «Cette nuit, nous avons été appelés à 2 h 30 du matin pour une intervention rue de la Burdinale à Burdinne. Un arbre était tombé sur le sol et empêchait le passage. Nous avons effectué un tronçonnage de l’arbre qui avait chuté sur la chaussée.» Les chutes de neige et leurs conséquences n’ont pas provoqué de blessés sur les deux zones.