Buteur et homme du match, on a vu «la meilleure version d’Eden Hazard», «enfin un rayon de soleil»

Eden Hazard a retrouvé le chemin des filets. Son 2e but de la saison et une prestation qui lui vaut les éloges du remplaçant de Zinédine Zidane et de la presse espagnole.

David Bettoni, qui a remplacé Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid en raison d’une infection au coronavirus, s’est exprimé au sujet d’Eden Hazard, buteur lors de la victoire contre Alavés samedi (1-4).

«Eden (Hazard) a fait 63 très bonnes minutes. Il va bien, on l’a justement fait sortir pour apporter de la fraîcheur», a déclaré le technicien français après la rencontre.

«Eden a connu une saison et demi très compliquée avec des blessures. Il faut avoir de la patience, je sais qu’au Real Madrid c’est compliqué... Aujourd’hui, il a fait une passe décisive et a marqué un but. La meilleure version d’Hazard, on l’a un peu vue aujourd’hui (samedi), et je crois qu’on la verra de plus en plus dans les matches à venir», a déclaré Bettoni.

+ LIRE AUSSI | VIDÉO | Eden Hazard retrouve le chemin du but avec le Real Madrid

«Le Hazard de Chelsea»

Le capitaine des Diables rouges a même été élu «homme du match».

La presse madrilène aussi a été sous le charme. «Ça, c’est le Hazard de Chelsea», s’enthousiasme As sous la vidéo de son but, seulement son 4e en 34 matches pour le Real (et 8 assists). «Hazard dévoile enfin un rayon de soleil», titre de son côté Marca. Le quotidien sportif souligne que ce n’était pas l’un des meilleurs matchs de la carrière du Belge mais que celui-ci «s’est vu accorder une trêve», qu’il a montré qu’on peut compter sur lui et que Zidane a raison de prôner la patience à son sujet.

Eden a désormais une semaine de repos avant la prochaine échéance: la venue de Levante samedi prochain à Madrid. Pour rappel, le Real est actuellement 2e de la Liga, à 4 longueurs de l’Atlético qui compte 2 matches de moins.