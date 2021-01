Des chutes de neige avant les éclaircies

Des chutes de neige sont attendues dimanche matin dans le nord-est du pays avant de laisser la place à un temps plus sec et des éclaircies, indique l’Institut royal de météorologie (IRM).

L’après-midi, le ciel se couvrira avec, en fin d’après-midi, de la pluie ou de la neige fondante sur l’ouest. Les maxima varieront entre -3 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 3 degrés au littoral.

Le vent sera modéré de secteur ouest, s’orientant ensuite au sud et devenant ensuite plus faible à parfois modéré de nord à nord-est.

La nébulosité sera abondante au cours de la soirée et la nuit de dimanche à lundi, avec des faibles chutes de neige ou de neige fondante dans de nombreuses régions. Une couche de neige (supplémentaire) de 1 à 4 cm sera possible. En fin de nuit, le temps redeviendra plus sec à partir du nord avec quelques éclaircies. Les températures redescendront entre 1 degré en bord de mer et ­4 degrés en haute Ardenne. Le vent sera d’abord faible de sud à sud­ est, devenant ensuite faible à parfois modéré de nord à nord­ est.

L’IRM avertit que les usagers de la route devront se montrer prudents en raison des conditions glissantes.