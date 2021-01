Stéphane Moreau et Pol Heyse en prison à leur tour après avoir été inculpés et placés sous mandat d’arrêt

Stéphane Moreau et Pol Heyse, les deux ex-dirigeants du groupe liégeois Nethys, ont été inculpés et placés sous mandat d’arrêt ce samedi soir.

Présentés ce samedi soir, peu avant minuit, au juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay, dans son bureau du palais de justice de Liège, Stéphane Moreau et Pol Heyse se sont vus signifier leur mise sous mandat d’arrêt avant d’être conduits en direction de la prison dans l’affaire des indemnités de rétention chez Nethys. Ils sont tous deux inculpés des chefs de détournement, d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’argent. Leur arrestation intervient après celles de François Fornieri et Pierre Meyers.

Quant à Bénédicte Bayer, elle était toujours entendue par le juge d’instruction peu avant minuit.

Stéphane Moreau (ancien administrateur-délégué), Pol Heyse (ancien directeur financier) et Bénédicte Bayer (ancienne membre du comité de direction de Nethys et ex-directrice générale au sein d’Enodia) avaient ainsi été interpellés ce vendredi, à l’aube, par les enquêteurs de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), un service spécialisé de la police fédérale. De leurs auditions pendant deux longues journées, rien ne filtrera.

Le nœud de cette sombre histoire? Une somme totale de quelque 15 millions, entérinée par le comité de nomination et de rémunération de Nethys (François Fornieri, Jacques Tison et Pierre Meyers) le 22 mai 2018 au bénéfice de Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer. Soit des «indemnités» de ce qu’ils auraient perdu suite à l’entrée en vigueur en Wallonie du décret «gouvernance» plafonnant les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.

Contestées par la tutelle wallonne, par le nouveau management de Nethys et par la justice, ces indemnités ont depuis lors été saisies à titre conservatoire. La Région s’est constituée partie civile à la mi-novembre.

«La Région a pris ses responsabilités en cassant les actes qui lui semblaient contraires à l’intérêt général et a transmis ces pièces à la Justice», a réagi Christophe Collignon, le ministre wallon des Pouvoirs locaux qui exerce la tutelle sur Nethys.

Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment et sans restriction la mainlevée du mandat d’arrêt

Rappelons que François Fornieri et Pierre Meyers sont incarcérés à la prison de Marche-en-Famenne après avoir été placés sous mandat d’arrêt jeudi du chef de détournement par personne exerçant une fonction publique et d’abus de biens sociaux.

Ils devraient rester écroués jusqu’à mardi, jour de leur comparution devant la chambre du conseil de Liège qui décidera de leur maintien ou non en détention préventive. Jacques Tison a, quant à lui, été libéré sous conditions après avoir été inculpé des mêmes préventions.

Soulignons néanmoins que le juge d’instruction peut ordonner à tout moment et sans restriction la mainlevée du mandat d’arrêt s’il estime que les conditions requises pour le maintien de la détention préventive ne sont plus réunies.

