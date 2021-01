VIDÉO | Eden Hazard retrouve le chemin du but avec le Real Madrid

Eden Hazard a le sourire: il a inscrit un but pour le Real Madrid face à Alavès, son premier depuis fin octobre.

Eden Hazard a été parfaitement servi par Toni Kroos, qui lui a adressé une passe lobée. Le Diable a ensuite ponctué cette action d’un but dans le temps additionnel de la première période.

Il n’avait plus marqué depuis le 31 octobre, avec un but lors de la victoire contre Huesca (4-1). C’était son seul but de la saison en Liga jusqu’à présent.

À la mi-temps, les Merengues, avec Hazard et Courtois au coup d’envoi, menaient 0-3. Casemiro a inscrit le premier but. Ensuite, Hazard a délivré l’assist sur le but de Benzema avant de forcer la décision lui-même juste avant la pause.