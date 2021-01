L’attaquant unioniste a ouvert la marque après seulement 6 secondes de jeu face à Deinze, en D1B ce samedi soir.

Et c’est le but le plus rapide de l’histoire du football professionnel puisqu’en 2019, Osimhen avait marqué après 9 secondes de jeu avec Charleroi en barrages contre l’Antwerp.

💨 | 6 secondes : l'@UnionStGilloise vient d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel en Belgique ! 🚄🇧🇪#DEIUSG pic.twitter.com/OpFwqaXxZH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2021

À la mi-temps, les Bruxellois menaient 1-2.