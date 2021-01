VIDÉO | Richie Porte s’impose pour la septième fois au sommet de Willunga Hill

Le Tour Down Under annulé, le Santos Festival of Cycling, réservé aux résidents australiens, s’est érigé en alternative. Ce samedi, Richie Porte (Ineos Grenadiers) a remporté la troisième étape en s’imposant au sommet de Willunga Hill.

L’Australien a confirmé son statut de roi de Willunga Hill, lui qui s’est déjà imposé entre 2014 et 2020 dans l’habituel juge de paix du Tour Down Under.

Porte, qui roule cette course avec l’équipe australienne, s’est imposé devant son équipier et compatriote Luke Plapp. Luke Durbridge, vainqueur de la première étape, est toujours en tête du général. Dimanche, une 4e étape promise aux sprinteurs est au programme.

Chez les dames, la victoire est revenue, pour le second jour de rang, à l’Australienne Sarah Gigante.