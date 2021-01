À La Roche, les pompiers sont intervenus pour dégager un rocher qui se trouvait sur la route.

Ce samedi vers 16 heures, les pompiers de La Roche ont été appelés entre Vecpré en Bonsaint plus exactement sur la route entre l’hôtel Clairefontaine et La Roche, pour dégager un morceau de rocher qui s’était détaché pour finir sa course sur une bande de circulation.

Il n’y a pas eu de blessé. Les pompiers ont prévenu les autorités communales rochoises.