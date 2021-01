L’IRM lance une alerte orange aux conditions glissantes dans trois provinces wallonnes

La neige et d’éventuelles plaques de glace rendront les routes glissantes et dangereuse. Reporters (Illustration)

L’Institut royal météorologique lance une alerte orange pour trois provinces wallonnes: Luxembourg, Namur et Liège dès ce début de soirée et jusqu’à 5h du matin. Les autres provinces sont en alerte jaune jusqu’à 11h, ce dimanche.

Des chutes de neige et des plaques de glace pourraient rendre les routes glissantes dans la nuit, prévient ce samedi après-midi l’IRM.

«Ce soir, la neige concernera les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, au-dessus de 300m», indique l’IRM. En cours de nuit, les flocons pourront également tomber sur l’ouest et le centre du pays. «On attend 7 à 15 cm de neige en Ardenne et 0 à 5 cm dans les autres régions.»

