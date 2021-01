Crystal Palace veut vendre Christian Benteke: il pourrait signer à West Brom

Le Diable rouge, qui n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Eagles, pourrait partir quitter le club cet hiver. West Brom, 19e de Premier League, s’est renseigné sur l’attaquant de 30 ans.

Crystal Palace a déjà trouvé son remplaçant avec l’arrivée du Français Jean-Philippe Mateta (23 ans), prêté par Mayence pour une saison et demie, avec une obligation d’achat dès qu’il aura atteint 15 matches de Premier League. Un concurrent de plus pour Benteke et Batshuayi.

Recruté à Liverpool en 2016 pour 31 millions€, Benteke n’a jamais réussi à s’imposer chez les Eagles: 26 buts et 10 assists en 129 rencontres.

Crystal Palace cherche donc à le revendre, annonce le Daily Mail. West Brom s’est déjà renseigné, mais les négociations doivent encore avoir lieu.