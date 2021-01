WRC: Ott Tänak (Huyndai) mis hors course pour non-respect du règlement

Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) ne sera pas au départ de l’ES11 du rallye de Monte Carlo, qui est en réalité la 10e spéciale (l’ES8 a été annulée), samedi peu après midi.

L’Estonien a connu deux crevaisons plus tôt dans la journée mais n’avait qu’une roue de secours avec lui. Tänak a atteint très attardé la zone d’assistance à Gap, après l’ES 10. Mais il a été mis hors course par les commissaires. Le leader de l’épreuve après la première journée jeudi a en effet enfreint le règlement qui stipule que lorsqu’une voiture est conduite sur la voie publique, elle doit avoir quatre roues et pneus en rotation, ce qui n’était plus le cas.

«Comme il n’a pas réussi à atteindre Gap avec de la gomme sur la jante, les commissaires nous ont gentiment demandé d’abandonner,» a déclaré Andrea Adamo, directeur de l’équipe Hyundai Motorsport.

Tänak occupait la 5e place du général au moment de sa 2e crevaison qui a entraîné la fin de ses illusions.

L’abandon est définitif. Les pilotes qui abandonnent à Monte-Carlo samedi ne peuvent pas participer au Rallye 2 et ne prendront donc pas le départ dimanche. Pour la deuxième année consécutive, Tänak ne rejoint pas l’arrivée à Monte Carlo. L’année dernière, le champion du monde 2019 avait connu une sérieuse sortie de route détruisant sa voiture qu’il découvrait.