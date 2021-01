Monte Carlo: Thierry Neuville 4e après la journée de samedi, Sébastien Ogier nouveau leader

Thierry Neuville (Hyundai I20 Coupé WRC) occupe la 4e place du 89e rallye de Monte Carlo après les trois spéciales disputées samedi dans la région de Gap.

Le Français Sébastien Ogier occupe la première place de cette manche inaugurale du championnat du monde WRC devant ses équipiers chez Toyota, le Gallois Elfyn Evans, 2e à 13 secondes, et le Finlandais Kalle Rovanperä, 3e à déjà 56.8 secondes. Neuville pointe à 1:03.8.

Le Saint-Vithois a connu une journée contrastée. Il ne fut que 8e de la première portion chronométrée (ES9, La Bréole-Selonnet) à 42.2 secondes de Sébastien Ogier. Le champion du monde en titre en avait profité pour reprendre la première place du général à son équipier Elfyn Evans pour 10.4 secondes. Neuville accusait alors 1:33.9 de retard mais profitant d’une crevaison d’Ott Tänak (Hyundai), il se retrouvait 4e au classement.

Changement de scénario sur la neige de l’ES 10 (Saint-Clément-Freissinières). Neuville signait son premier «scratch» avec Martijn Wydaghe à ses côtés. Ogier terminait 6e et cédait 42.2 secondes au Belge tout en creusant l’écart sur Evans (14.3). Neuville revenait à 51.7 secondes d’Ogier mais surtout à 1.4 seconde de la 3e place du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota).

Tänak, victime d’une seconde crevaison et n’ayant plus de roue de secours, a dû rejoindre l’assistance sur trois roues, une infraction au règlement synonyme de mise hors course et d’abandon. L’Estonien ne pourra participer au Rally 2 dimanche et ne marquera pas de point.

Dans la 3e et dernière spéciale, la même que la première du jour mais cette fois disputée en plein jour, Neuville a de nouveau concédé du temps. Le meilleur pilote Hyundai a fini 4e à 13.4 secondes d’Evans et à 5.6 de Robvanperä, 3e. Ogier, 2e chrono à 1.3 secondes, abordera l’ultime journée avec 13 secondes d’avance sur Evans. Il peut remporter son 8e Monte Carlo (le 7e comptant pour le championnat du monde) dimanche ce qui constituerait sa 50e victoire en WRC. Il s’est imposé en 2009, en Intercontinental Challenge, puis en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 en WRC. S’il gagne à nouveau le «Monte», ce serait avec une 5e voiture différente.

À signaler que Sébastien Ogier et Martijn Wydaeghe ont tous deux écopé samedi d’une amende de 400 euros parce qu’ils n’avaient pas attaché leur casque correctement pendant l’ES 10.

Interrogé à l’issue de la dernière spéciale samedi, Thierry Neuville a confié: «Ce fut encore une journée de défis délicats. Ce ne fut pas la grande attaque. Mais ça va. Il y avait moins de glace que sur nos notes. Je n’ai pas pris de risques.»

Les concurrents se rendront à Monaco samedi après-midi, où ils termineront la dernière journée le dimanche. Une dernière journée atypique sans le Col de Turini. En octobre dernier, la tempête Alex a durement frappé les Alpes-Maritimes. À cause de la coulée de boue, certaines routes ont été fortement endommagées. Quatre spéciales sont programmées à partir de 8h30, avec le départ de la Power Stage, l’ultime secteur chronométré, à 12h18.