Une personne remporte près de 608 millions d’euros à la loterie américaine Mega Millions

Un joueur de l’Etat américain du Michigan a décroché le jackpot d’un milliard de dollars lors du tirage du vendredi de la loterie Mega Millions, a annoncé cette dernière sur son site web samedi.

Le gagnant verra bientôt 739,6 millions de dollars, soit près de 608 millions d’euros, transférés sur son compte.

Il s’agit du deuxième plus important jackpot de l’histoire de la loterie. La combinaison gagnante de six numéros était 4, 26, 42, 50, 60 et 24.

La probabilité que quelqu’un ait cette combinaison était de 1 sur 303 millions, selon la chaîne d’informations américaine NBC.