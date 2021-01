Décès de la journaliste Elisabeth Burdot (RTBF)

La journaliste Elisabeth Burdot, qui a travaillé pour la RTBF de 1976 à 2004, est décédée à l’âge de 81 ans, rapportent Le Soir et la RTBF.

Au cours de sa carrière, elle a travaillé en radio et en télévision pour des émissions telles que «L’Hebdo» et «Actuel». Elle a présenté le JT de la chaîne publique entre 1987 et 1989.

Elle a également signé de nombreux reportages à l’étranger (États-Unis et Irak), en Afrique en particulier (Congo, Éthiopie, Rwanda).

En 1994, elle décroche le prestigieux prix Bayeux décerné aux meilleurs correspondants de guerre. Elle est alors récompensée pour un reportage télévisé en Irlande du Nord intitulé «Les Fleurs de Shankill Road».

À l’époque, elle s’était rendue dans cette région déchirée par des décennies de conflits avec André Chandelle, écrit la RTBF.